Wandern & Fitness

Zur Gesundheitsvorsorge als Suppe- oder Früchte-Fasten und inklusive Premiumwandern, Yoga, Meditation, Feldenkrais und Atemübungen. Betreut und geführt vom Heilpraktiker und Diplom-Geologen Götz D. Knosp.

Abschalten vom Alltag, Loslassen, Entgiften und Abnehmen! Ohne Hungergefühl mit wachem Körper und Geist kommen Kreislauf und Stoffwechsel auf Touren. Seit 15 Jahren führe ich Gruppen beim Fastenwandern für Gesunde nach Dr. Buchinger.

Mit Fastensuppe, Früchten nach Wahl und Abendvortrag startet unsere Fastenzeit am Anreisetag um 18 Uhr in Albstadt inmitten der Premiumwanderregion mit den bekannten Traufgängen in Albstadt. Gewandert wird täglich nach einer morgendlichen Teerunde auf aussichtsreichen Höhenwegen: Frei und unbeschwert schweift der Blick ins Albvorland und die Alpen. Über offene Wiesen und Wege geht es dahin. Danach entspannen. Später erwarten uns Körper- und Atemübungen. Wir werden rundum versorgt mit Fastensuppe, Säften, Tees, Honig, Zitronen usw..

Massagen und fastenunterstützende Heilanwendungen können vor Ort zugebucht werden. Albstadt verfügt außerdem über ein Freizeitbad mit großer Saunalandschaft sowie Hallenbad mit Sauna.

Sie erhalten ausführliche Unterlagen zur Vorbereitung und Durchführung Ihrer Fitnesswoche. Das einfache Seminarhotel Blume Post in Albstadt-Tailfingen liegt ruhig, gleichzeitig zentral zum Wandern und hat keinen Restaurantbetrieb. Sofern Sie im Seminarhotel wohnen wollen: Preise für Übernachtung: 210,00 Euro im DZ und 225,00 Euro im EZ (generell Bad/WC, Wasserkocher)

Anreise: eigenständig mit PKW oder Bahn

Seminar: 215,00 Euro (alles inklusive nach Dr. Buchinger)

Termine:

Dienstag, 07. April bis Montag, 13. April 2020

Montag, 27. April bis Sonntag, 03. Mai 2020

Montag, 07. September bis Sonntag, 13. September 2020

Donnerstag, 08. Oktober bis Mittwoch, 14. Oktober 2020

Weitere Infos, auch über Zusatztermine als verkürzter Einstieg übers Wochende (2 Übernachtungen) auf Nachfrage.

Kontakt: Naturheilpraxis Götz D. Knosp, Tel. 07432-9073837, mobil 0176-29133822