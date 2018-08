Die Rundwanderung erschließt das UNESCO-Welterbe Limes südlich von Osterburken. Vom eindrucksvollen Limesnachbau am „Förstlein“ führt sie in den Wald bei Adelsheim-Hergenstadt, vorbei an den Spuren römischer Wachttürme und zum Limeswall auf dem „Welschen Buckel“.

Termin: Sonntag, 2. September 2018, 14 Uhr

Treffpunkt: Osterburken, Limesnachbau am „Förstlein“, Parkmöglichkeit am Friedhof

Dauer: 3 – 4 Stunden

Strecke: 8 km