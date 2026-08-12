Wandern in Raum und Zeit - Das Haake Festival startet im Kunstzentrum Karlskaserne mit spannenden, hoch aktuellen Werken junger Künstler:innen, einige erstmalig aufgeführt oder exklusiv für diesen Abend geschaffen.

Inmitten schwebender Skulpturen, ausgewählter Bilder und Installationen erklingt eindrucksvoll die Uraufführung TUBES von Emil Kuyumcuyan auf 15 einmaligen, exakt gestimmten Klangröhren unter der Leitung der renommierten Stuttgarter Schlagzeugerin Vanessa Porter. Mit dem nachhallenden Klang führt eine vielschichtige Performance in die Erkundung der Möglichkeiten des Unbekannten und schließlich auf die Bühne zu Ganz kühl. Ganz lose. Ganz leicht, eine eigenständige Inszenierung zu Bertolt Brechts An die Nachgeborenen und Wolfgang Borcherts Radi. Sie wurde beim European Young Theatre 2025 mit dem ersten Preis ausgezeichnet.