So 03.05.2020, 14.00 Uhr

Wandern im Limespark Osterburken. Der Limes im Hergenstadter Wald.

Eine kurze geführte Rundwanderung mit dem Römermuseum Osterburken führt am Sonntag, den 3. Mai in den Wald bei Adelsheim-Hergenstadt. Hier kann man auf dem „Welschen Buckel“ ein Teilstück des UNESCO-Welterbes Limes in sehr gutem Erhaltungszustand entdecken. Treffpunkt ist um 14 Uhr in Adelsheim-Hergenstadt am Limesparkplatz. Die Strecke beträgt ca. 3,5 Kilometer und die Dauer zwei bis drei Stunden.

Informationen zum Limespark und zum Römermuseum findet man auf www.limespark-osterburken.de oder www.roemermuseum-osterburken.de