So 07.06.2020, 14.00 Uhr

Wandern im Limespark Osterburken. Über das Römerkastell zum Limesnachbau am Förstlein.

Am Sonntag den 7. Juni geht es bei einer Rundwanderung vom Römermuseum zu den Höhepunkten des Limesparks Osterburken. Erste Station ist der beeindruckende Kastellkomplex, anschließend geht die Wanderung weiter zum Nachbau eines römischen Wachtturms mit Limesmauer am „Förstlein“. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Römermuseum Osterburken. Die Dauer der ca. 3 Kilometer langen Wanderung beträgt ca. 2 Stunden.

Informationen zum Limespark und zum Römermuseum findet man auf www.limespark-osterburken.de oder www.roemermuseum-osterburken.de