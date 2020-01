So 05.07.2020, 14.00 Uhr

Wandern im Limespark Osterburken. Der Limes im Barnholz.

Am Sonntag, 5. Juli, findet eine Rundwanderung mit dem Römermuseum Osterburken statt. Die geführte Wanderung hat den gut erhaltenen Limeswall zwischen Osterburken und Bofsheim sowie die Turmstellen „Barnholz“ und „Roschle“ zum Ziel. Wie bei jeder Wanderung des Museums gibt es fundierte Informationen zum UNESCO-Welterbe Limes und zum Limespark Osterburken. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Parkplatz „Limes“ an der Straße Osterburken-Bofsheim. Wanderdauer wird ca. zwei bis drei Stunden sein, die Strecke beträgt ca. 4,5 Kilometer. Detaillierte Informationen zum Limespark und zum Römermuseum findet man auf www.limespark-osterburken.de oder www.roemermuseum-osterburken.de.