So 02.08.2020, 14.00 Uhr

Wandern im Limespark Osterburken. Kastellkomplex, Wachtturm und Limesnachbau am Förstlein.

Am Sonntag den 2. August geht es vom Römermuseum zum Kastellkomplex und zu den konservierten Mauerresten des Wachtpostens „Marienhöhe“. Ein weiteres Ziel der Rundwanderung ist der Nachbau eines römischen Wachtturms mit Limesmauer am „Förstlein“. Im Kastell und auf der Galerie des Turms erlauben Archaeoskope einen dreidimensionalen und (fast) fotorealistischen Blick in die Vergangenheit.

Treffpunkt ist um 14 Uhr am Römermuseum Osterburken. Die Strecke beträgt 6 Kilometer, die Dauer beträgt zwei bis drei Stunden.

Informationen zum Limespark und zum Römermuseum findet man auf www.limespark-osterburken.de oder www.roemermuseum-osterburken.de.