So 01.11.2020, 14.00 Uhr

Wandern im Limespark Osterburken. Kastellkomplex und Limesnachbau am Förstlein.

Am 1.11., dem ersten Sonntag im November, beendet das Römermuseum Osterburken die Wandersaison 2020 mit einer weiteren Rundwanderung zu den Höhepunkten des Limesparks. Unterwegs erlauben die im Kastell und auf der Galerie des nachgebauten Turms am „Förstlein“ installierten Archaeoskope einen dreidimensionalen und (fast) fotorealistischen Blick in die Vergangenheit.Treffpunkt ist um 14 Uhr am Römermuseum Osterburken. Die Dauer beträgt ca. 2 Stunden, die Streckenlänge beträgt drei Kilometer.

Weitere Informationen zum Limespark und zum Römermuseum findet man auf www.limespark-osterburken.de oder www.roemermuseum-osterburken.de.

Treffpunkt: Osterburken, Römermuseum

Dauer: 2 Stunden

Strecke: 3 km

Info: www.limespark-osterburken.de