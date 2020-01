So 05.04.2020, 14.00 Uhr

Wandern im Limespark Osterburken. Vom Römermuseum zum Limes im Barnholz.

Das Römermuseum Osterburken startet am Sonntag, den 5. April in die Wandersaison 2020. Die erste geführte Rundwanderung in diesem Jahr führt vom Museum an den Limes zwischen Osterburken und Bofsheim. Ausführliche Informationen zur Wanderstrecke und zum Limespark Osterburken finden Interessierte auf www.limespark-osterburken.de.

Termin: Sonntag, 5. April 2020, 14 Uhr

Treffpunkt zur ca. 8,5 Kilometer langen Wanderung ist um 14 Uhr am Römermuseum. Die Dauer der Wanderung beträgt ca. 3 bis 4 Stunden.