Jeweils am Donnerstag, einmal im Monat finden malerische Ausflüge statt. In kaum einer anderen Landschaft lässt sich Natur und die künstlerische Einsicht von Ludwig-Dorfler-Bildern auf so unmittelbarer Weise sehen und entdecken.

Die Wanderungen werden rund um Schillingsfürst auf unterschiedlichen Wegen geführt.Im Anschluss findet der Ausklang bei einer kulinarischen Brotzeit im Museum statt.