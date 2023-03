Der digitale Nachlass

Fast alle Deutschen haben Konten für E-Mails, Internet-Shops und soziale Netzwerke oder Online-Zugänge zu Ihrem Bankkonto. Aber nur 25 Prozent von ihnen haben sich bisher damit auseinandergesetzt, was nach ihrem Tod damit passieren soll und nur 15 Prozent haben für ihre Bank-, Shop- und E-Mail-Konten Vorsorge getroffen. Der Kurs wird Sie für dieses Thema sensibilisieren, Hintergrundwissen vermitteln und Lösungen anbieten. Anmeldung mit der Kursnummer: 23A072525 über den Teilnehmenden -Login mittels E-Mail-Adresse und Passwort auf www.schiller-vhs.de per Internet www.schiller-vhs.de per E-Mail info@schiller-vhs.de per Post mit der Anmeldekarte per Telefon 07141 144-2666 per Fax 07141 144-59711