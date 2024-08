Tag des offenen Denkmals - Ölmühle Jäger geöffnet

Am bundesweiten Tag des offenen Denkmals kann dieses Jahr auch wieder das Technische Kulturdenkmal Ölmühle Jäger in der Oberen Holdergasse 2, gleich neben der Stadtkirche, von 13.00 - 17.00 Uhr besichtigt werden.

In der Dauerausstellung erfährt man alles über die Geschichte und Funktion der nahezu vollständig erhaltenen und betriebsfähigen elektrischen Ölmühle von 1906. Sie stellt nach der Restaurierung Anfang der 90er Jahre in ihrem heutigen Zustand eine Rarität dar, deren Besuch man sich nicht entgehen lassen sollte.Je nach Besucheraufkommen erfolgt zu etwa jeder dreiviertel Stunde eine Führung mit Inbetriebnahme der durch ein beeindruckendes Riementransmissionswerks angetriebenen Geräte.

Die Ölmühle Jäger in Marbach am Neckar war einer der ersten elektrifizierten Betriebe der Stadt. 1906 errichtete der Ölhändler Friedrich Jäger die damals hochmoderne Ölmühle in der Oberen Holdergasse. Gepresst wurden vor allem Raps, Lein, Mohn, Walnüsse, Sonnenblumen und Bucheckern. Durch einen seltenen Glücksfall hat sich hier ein vollständiges und funktionstüchtiges technisches Kulturdenkmal erhalten. Eine Dauerausstellung informiert die Besucher über Geschichte und Funktion der Ölmühle.

Der Tag des offenen Denkmals bietet deutschlandweit Gelegenheit, die unterschiedlichsten Museen kennen zu lernen. Informationen findet man unter www.tag-des-offenen-denkmals.de.