Walk & Talk: Der fairen Schokolade auf der Spur

Für die Faire Woche 2024 hat sich die Fairtrade-Steuerungsgruppe etwas ganz Besonderes überlegt: Bei einem interaktiven Spaziergang durch Marbach lernen Interessierte am Samstag, den 14. September 2024 um 15 Uhr die Welt der Schokolade kennen. Hierzu wird an sechs Stationen Halt gemacht und Wissen zu globalen Themen vermittelt. Die Tour endet – wie erwartet – mit einer Schokoladenverkostung.

Schon die alten Griechen haben es so gehalten: Bildung und Bewegung an der frischen Luft. Bei einer zweistündigen Schokoladen-Tour beantwortet der Referent Marc Ehrmann von Oikocredit Baden-Württemberg Wissenswertes und Kurioses rund um die Lieblingssüßigkeit: Wie wird die Kakaobohne ange-baut, inwiefern spielen Klimawandel, Schädlinge, Pestizide, Siegel, Gerechtigkeitsfragen und sogar unser Sparschwein eine Rolle? Nebenbei treffen die Teilnehmenden auch Marbacher Akteure, die sich im Fairen Handel engagieren.

Start ist am Reformhaus Sieber, an weiteren Stationen, wie dem Marbacher Lädle, vor dem Rathaus und an der evangelisch-methodistischen Kirche, wird ein Stopp eingelegt. „Jeder einzelne kann durch sein Konsumverhalten dazu beitragen, die Welt zu fair-ändern“, lädt der Sprecher der Fairtrade-Steuerungsgruppe Jürgen Konzelmann Interessierte ein, sich bei der kostenfreien Tour zu informieren.

Die Anmeldung erfolgt über die Schiller-Volkshochschule, Kursnummer 24B130124, oder per E-Mail an die Fairtrade-Steuerungsgruppe (Fairtrade-Steuerungsgruppe-marbach@gmx.de). Bei telefonischen Rückfragen hilft Martina Sieber vom Reformhaus Sieber weiter (Telefon: 07144/97129). Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen.

Zum Abschluss der Tour soll herausgefunden werden, was gute Schokolade ausmacht. Was eignet sich hierfür besser als ein Selbsttest? Entsprechend bildet die Krönung des informativen Rundgangs eine Schokoladenverkostung durch die Firma Naturata vor der katholischen Kirche. Das Marbacher Unternehmen kooperiert seit 2019 mit der Fairtrade-Steuerungsgruppe und liefert die fair gehandelte Schiller-Schokolade der beliebten Sorte „Weiße Himbeere“.

Organisiert wird der Schokoladen-„Walk & Talk“ durch das Marbacher Netzwerk „FAIRnetzt – Fairer Handel in Marbach“, das aus der Fairtrade-Steuerungsgruppe, dem Eine-Welt-Kreis der katholischen Kirchengemeinde, dem Lädle der evangelischen Kirchengemeinde sowie der evangelisch-methodistischen Kirche besteht. Unterstützt wird die Veranstaltung von der Schiller-Volkshochschule des Landkreises Ludwigsburg.

Die Faire Woche 2024 findet bundesweit vom 13. bis 27. September 2024 statt. Im Jahr 2019 wurde Marbach am Neckar erstmals als Fairtrade-Stadt zertifiziert. Mit zahlreichen Aktionen in ganz Deutschland wird auf die Thematik des Fairen Handels aufmerksam gemacht.