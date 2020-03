Wanderung von der Oberen Donau

Wir starten um 8 Uhr mit dem Bus in der Schulstraße in Hayingen und genießen die Fahrt durch das tiefe Tal der Oberen Donau, zuletzt durch Tuttlingen bis Immendingen, knapp 100 km. Dort beginnt unsere Wanderung. Wir laden ausdrücklich Familien zur interessanten Fahrt ein, denn es passen die verschiedenen Etappenlängen: 1. Start über der Donau, an den Versinkungsstellen vorbei bis Bahnhof Hattingen: gut 4 km, +90/-60 m, Gehzeit: 1¼ h. Dann kurze Busstrecke (alle) bis Hattingen (745 m) und hoffentlich Alpen- und Hegau-sicht. 2. Sehr leichte Etappe, kinderwagengeeignet: Ab Aussichtspunkt zum Rastplatz am Sportplatz (Mittagsrast); weiter abwärts zum NSG Rehletal. Vielleicht haben wir Glück mit den ersten Orchideen (Frauenschuh! Streng gelenkte Pfade über dem Hauptweg). Bei der Talmühle (580 m) wartet der Bus. Knapp 7 km, +20/-185 m, Gehzeit 1¾-2 h, Abstiege gemütlich und sanft. Wem es bis dahin „reicht“, fährt mit dem Bus weiter über Engen zur Stadt Aach, dort Alt-stadtrundgang mit Daniela, und zu Fuß zum Aachtopf: Aufenthalt am Wasser, kleinere Spaziergänge. Einkehr. 3. Die Schlussetappe führt von der Talmühle steil hinauf nach Bittelbrunn (643 m) und ins Wasserburger Tal. Durch die großen Dolinen über der unterirdischen „Schwarzen Donau“ kommen wir zur Aachquelle (Aachtopf, 475 m), deren Wasser über den Bodensee dem Rhein zufließt. 9 km, +160/-265 m, Gehzeit 2-2¼ h. Ein-kehr bis Rückfahrt 16:45 Uhr. Weitere Möglichkeit: Sie fahren alles mit dem Bus und wandern nur zu Beginn den ers-ten Kilometer zu den ersten Versinkungsstellen und wieder zurück zum Bus. Unbedingt Rucksackvesper mitnehmen. Teleskopstöcke sinnvoll (besonders, falls am Donauufer rutschig). Wanderschuhe. Melden Sie sich bitte baldmöglichst an bei Daniela und Jürgen Haible, sav.hayingen@gmx.de oder Tel. 07033 3084651, bei Susanne Braun, Tel. 07386 1052, oder Gertrud Oettinger, Tel. 07386 1272. Wir freuen uns auf Sie alle!