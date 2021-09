Wanderung zum Drillberg mit Museumsbesuch

Nach einer Wanderung durch die heimischen Wälder zum Industriepark Würth lässt einer der größten Arbeitgeber der Region sowohl Kultur- als auch Geschichtsinteressierte hinter seine Fassade blicken. Die Möglichkeit, an einer der Führungen durch die Ausstellungen „Führungskultur rund um den Trillberg – einst und jetzt“ sowie „Einblicke in die Geschichte der Panzerentwicklung“ teilnehmen zu können, rundet das Konzept der Veranstaltung ab.

Vom Herzen der Altstadt geht es gemeinsam mit dem Wanderführer Helmut Fischer über fünf Kilometer durch Wiesen und Wälder hinauf auf den Drillberg, wo die Gruppe mit Kaffee und Gebäck in Empfang genommen wird. Nach der Ankunft im Industriepark Würth beginnt die Vorstellung der Würth-Gruppe sowie der Würth Industrie Service. Vorher als damalige Division Industrie im Mutterhaus, der Adolf Würth GmbH & Co. KG in Künzelsau, etabliert sich das eigenständige Tochterunternehmen am Standort in Bad Mergentheim zum umfassenden Partner im C-Teile-Management. Im Mittelpunkt steht die professionelle industrielle C-Teile-Abwicklung mit mehr als 1.100.000 kundenspezifischen Artikeln und einer Lagerfläche von 56.500 m². Der in Deutschland zentral gelegene Industriepark Würth am Standort Bad Mergentheim bietet hierfür die optimale Voraussetzung. Heute gilt das ehemalige Gelände der Deutschordenskaserne als eines der modernsten Logistikzentren für Industriebelieferung in Europa.

Die Dauerausstellung zum Thema „Führungskultur rund um den Trillberg – einst und jetzt“ greift unter dem Aspekt gesellschaftlicher und politischer Einflüsse die 800-jährige Historie der Region um Bad Mergentheim und ihren Zusammenhang zur europäischen Geschichte auf. Der Gang durch die Vergangenheit politischer, militärischer und wirtschaftlicher Führung zeigt die Komplexität verantwortlichen Führungshandelns unterschiedlichster Epochen auf. Ob zu Zeiten des Deutschen Ordens, der Weimarer Republik, der nationalsozialistischen Terrorherrschaft oder auch der Bundesrepublik Deutschland, ihrer Bundeswehr

und einem ihrer erfolgreichsten deutschen Wirtschaftsunternehmen der Nachkriegszeit, der Würth-Gruppe. Aus führungsspezifischen Entwicklungslinien lassen sich zeitlos gültige Werte darstellen, die das Führungshandeln leiten müssen, wenn Führung und Kultur eins werden.

Die Führung durch die Ausstellung „Einblicke in die Geschichte der Panzerentwicklung“ bietet beeindruckende Einblicke in die militärisch geprägte Vergangenheit des Drillbergs. Zahlreiche Fakten über die Entwicklung der ehemaligen Panzerbrigade 36 und dem damit verknüpften „Gefecht der verbundenen Waffen“ stehen im Fokus des Ausstellungskonzeptes.

Für 16.15 Uhr ist die einstündige Rückwanderung nach Bad Mergentheim sowie der Abschluss der Veranstaltung geplant.

Angesichts der aktuellen Lageentwicklung im Zusammenhang mit dem Coronavirus sowie den hinlänglich bekannten Maßnahmen zum Schutz jedes Einzelnen ist die Teilnehmerzahl auf 25 Personen begrenzt. Ein Einlass zur Veranstaltung ist nur für geimpfte, genesene oder getestete Personen möglich, die entsprechenden Nachweise sind mitzuführen. Es gilt weiterhin die Einhaltung der bekannten Hygiene- und Abstandsregeln während der Veranstaltung. Des Weiteren sind Schutzmasken zu tragen.

Anmeldungen können bis 4. Oktober 2021 erfolgen über:

Tourist-Information, Marktplatz 1, 97980 Bad Mergentheim, Tel. +49 7931 574815.