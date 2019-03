Wanderung zum Kupfermoor

Entlang des ehemaligen Kuhweges gelangen wir zum einzigartigen Kupfermoor (das einzige Hochmoor im württembergischen Unterland). Versteckt im Wald liegt es am Rande der Hohenloher Ebene am Fuße der Waldenburger Berge. Der Weg verläuft parallel zur Haller Landheg, von der noch Bruchstücke zu sehen sind und führt am ehemaligen Munitionsdepot vorbei. Der Rückweg geht entlang dem ehemaligen, nun gut versteckten Bahndamm, der die Bahnstrecke Schwäbisch Hall - Heilbronn mit dem Munitionsdepot verband.