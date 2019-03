Die Wanderung startet am Kirchplatz(Schäfersbrunnen) in Richtung des vorderen Weihers durch die schöne Landschaft hindurch bis zum steinernen Kreuz, dabei überqueren wir die Landstraße und gehen entlang der Kante der Crailsheimer Bucht bis zum Eichenhain und von da aus in die Wachtholderheide.