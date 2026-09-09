wannerstern "Doro Stern, Peter Wanner, Kei Iwazaki, Ufuk Gacipa"

Das Quartett wannerstern bringt Lounge, Standards, Evergreens auf die Bühne, ein Programm aus Melodien, die uns wie gute alte Freunde seit Jahrzehnten begleiten und die wir entspannt neu entdecken.

Stücke aus der Ära der Bigbands, aus Filmen und aus Broadway-Revuen der 1930er bis 1960er Jahre, groovig, swingig, jazzig.

Doro Stern (Saxophon), Peter Wanner (Gitarre / Bass), Kei Iwazaki (Piano) und Ufuk Gacipa (Gesang) teilen ihre Leidenschaft für die Klassiker der großen Jazz- und Swingära und lassen das Publikum in die Geschichten hinter den Stücken eintauchen, bringen die Komponisten und Interpreten näher. Musik zum Mitsummen, Mitwippen, Mitsingen. Zuhören.