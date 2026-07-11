Marlies Blume 'Mit Kopf, Herz, Hand und Fuß'

Diese Blume müssen sie sehen, wie sie in voller Blüte steht!

Marlies Blume geht in sich, kommt wieder heraus und wächst dann über sich hinaus. Sie treibt die kuriosesten Blüten, versprüht ausgedehnt Seelendünger, pflanzt sich mitten ins Leben, geht tief an die Wurzel und bleibt dennoch immer oberhalb der Gürtellinie.

Voller Energie und Spielfreude wirbelt sie über die Bühne, singt und tanzt und schwätzt und schwätzt und schwätzt – mit Leib und Seele, Händen und Füßen und von Herz zu Herz!

In einem Abend mit Marlies steckt viel mehr, als es den rosaroten Anschein hat. Achtung: Gedankliche Nachwirkungen beim Publikum sind nicht auszuschließen! Marlies Blume hat etwas zu sagen – und das will auch gesagt sein. In diesem Sinne: Lasst Blume sprechen!

Abendprogramm

Von und mit Heike Sauer

Kleinkunstpreis Baden-Württemberg 2008

Sebastian-Blau-Preis 2006