Heilbronner Leibgerücht "Erwachsen waren wir lange genug!"

In seinem nunmehr sechsten Programm rechnet das Heilbronner Kultkabarett schonungslos, geistreich und unterhaltsam mit dem Ernst des Lebens und dem Erwachsenwerden unserers Städtles ab.

Eine Liebeserklärung an das Unperfekte, ein Plädoyer für den gesunden Menschenverstand und eine Einladung, die Welt einfach mal wieder mit Augen zu sehen, die nicht von Excel-Tabellen und Marketing-Sprech getrübt sind.

Wie immer "frech, humorvoll, charmant und unverblümt politisch" (Heilbronner Stimme).

Serviert von: Hans-Georg Bickel, Michael Hink, Hanne Jacobi, Deborah Linke, Corinna Löckle-Götz

Gast: Hermann Forschner

Musikalische Leitung: Jörg Linke

Szenische Beratung: Matthias Bulling

Technik: Julia Kastler