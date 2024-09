Wannerstern Lounge. Standards. Evergreens

Wannerstern, das sind Doro Stern (Saxophon), Peter Wanner (Gitarre & Bass) und Ufuk Gacipa (Gesang). Sie spielen loungige Standards und jazzige Evergreens.

Von All of me aus dem Jahr 1931 bis What a wonderful world von 1967. Ein Programm mit Melodien, die uns wie gute Freunde seit Jahrzehnten begleiten, die wir entspannt neu entdecken und genießen.

Einlass & Bewirtung ab 18 Uhr, Beginn 20 Uhr.

Reservierung WhatsApp 0176 62382962