Zum Abschluss der diesjährigen Reihe rockt die Band Wanted LIVE den Rathausplatz. „Energiegeladen, authentisch, ehrlich – das ist die Musik von Wanted LIVE.

Spielfreude, unendliche Leidenschaft und Spaß sind ihr Antrieb, Rockmusik aus den 80ern und 90ern (u. a. von AC/DC, DIO, Guns N ́ Roses, Iron Maiden und Metallica), gepaart mit aktuellen Hits machen jedes Konzert unvergesslich. Die Band um Lars und Nadine Neumuth hat sich weit über unsere Region hinaus längst einen guten Namen gemacht!

Für die Bewirtung inklusive Sitzmöglichkeiten sorgen an diesem Abend die Tennisabteilung der TSG Giengen. Einen Extra-Service gibt es für alle Radfahrer*innen: Der ADFC Heidenheim sorgt für bewachte Fahrradparkplätze hinter dem Rathaus. Auch in diesem Jahr kommt wieder unsere Foto-Box zum Einsatz, in der kostenlos Schnappschüsse gemacht werden können.