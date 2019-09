Warentauschtag mit Pflanzentauschbörse

Der Warentauschtag unter dem Motto "Tauschen statt wegwerfen" ist eine Veranstaltung der Stadt Waiblingen. Er wird in der Regel zweimal jährlich im Frühjahr und im Herbst samstags angeboten.

Im kommenden Frühjahr findet der Warentauschtag an folgendem Termin statt:

16. November 2019 in der Hartwaldhalle in Waiblingen-Hegnach (Hartweg 49).

Die Annahme findet von 8 bis 10 Uhr statt, die Ausgabe von 10.15 bis 12 Uhr.

Die mitgebrachten wiederverwendbaren Gebrauchsgegenstände werden sortiert auf Tischen in den Kategorien Haushalt, Elektro, Kleidung, Sport, Bücher, Spielzeug, Lederwaren, Pflanzen etc. ausgelegt. Jeder kann "zum Nulltarif" von den Tischen das mitnehmen, was er gebrauchen kann.

Durch diese Aktion kann Müll vermieden werden und vor allem können viele Dinge, die zum Wegwerfen einfach zu schade sind, für jemand anderen noch gute Dienste leisten.

Nicht angenommen werden: Möbel, Teppiche, Bettdecken, schlecht erhaltene Koffer, Ski und Skischuhe, große Fitnessgeräte, Monitore, PCs, defekte/verschmutzte Gegenstände, Reifen und vor allem kein Sondermüll wie Eternitplatten. Angelieferte Waren dürfen nicht einfach auf dem Parkplatz abgestellt werden.

Getauscht wird nur in der Halle. Das heißt, dass ein Herausnehmen von Gegenständen durch Dritte beispielsweise aus dem Kofferraum nicht geduldet wird.

Offensichtlich als Müll zu bezeichnende Gegenstände müssen zurückgewiesen werden.

Große Gegenstände können am „Schwarzen Brett“ ausgehängt werden.

Alles, was auf den Tischen ausgelegt wird, kann mitgenommen werden, dies ist unabhängig davon, ob und wie viel Ware mitgebracht wird.

Waren, die nach Beendigung des Warentauschtages übrigbleiben, werden fachgerecht entsorgt.

Fragen zum Warentauschtag beantwortet die Abteilung Umwelt der Stadt Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 5001-3260, E-Mail klaus.laepple@waiblingen.de.

Veranstaltungsort

Hartwaldhalle Hegnach

Hartweg 49

71334 Waiblingen

Ortschaft: Hegnach