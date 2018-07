Warentauschtag

Motto: Noch verwertbare, gebrauchstüchtige, unbeschädigte und saubere Gegenstände und Waren gehören nicht in den Sperrmüll oder den Mülleimer !

- Sie können bringen, was Sie abgeben möchten

- Sie dürfen mitnehmen, was Sie gebrauchen können

- Sie können etwas bringen, ohne etwas mitnehmen zu müssen

- Sie können etwas mitnehmen, ohne etwas gebracht zu haben

- Und natürlich alles kostenlos

Annahme der Waren: 9.00 bis 10.30 Uhr

Abgabe der Waren: 10.45 bis 11.30 Uhr

Sie können z.B. abgeben: Spiele, Spielzeug, Textilien, Kleidung (bitte Zettel mit Größen­nummer anheften!), Haushaltswaren, Geschirr, Koffer, Taschen, Körbe, kleine Elektro­geräte, Bastlerbedarf, Werkzeug, Gartengeräte, Decken .....Größere Gegenstände wie Möbel, Matratzen, Federbetten, Fernseher, Kinderwagen, Auto­kinder­sitze, große Lampen, mehrflammige Leuchter u.ä. können Sie nicht abgeben. Sie können aber nachstehend abgebildeten Kontaktzettel ausfüllen und ihn beim Waren­tausch­tag an eine Pinnwand heften; Interessenten können sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen.Nicht angenommen werden: Reifen, Autobatterien, Ski, Skistiefel, Computer und Computerteile und FlüssigkeitenBei der Warenannahme werden die Gegenstände kurz auf Brauchbarkeit kontrolliert. Was wirklich in den Mülleimer gehört, wird nicht angenommen. Warentausch ist keine Müllabfuhr! Elektrogeräte müssen sicher und funktionsfähig sein. Haftung wird in keinem Fall übernommen. Bücher werden nicht angenommen. Ein Büchertauschtag findet im Frühjahr/Sommer 2018 statt.