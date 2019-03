Manchmal braucht es nur einen "Anstupser" - und die Möglichkeit, seine Geschäftsidee kurz anzureißen und zu schauen, was Berater dazu meinen. Diese Möglichkeit besteht am 16. Mai mit der Warm-up Beratung der IHK Reutlingen im Metzinger Rathaus. Die Berater der IHK bieten Ihnen in zwanzig Minuten die Plattform zu fragen und Input zu generellen Aspekten der Gründung zu erhalten. Auch ist Dorothee Wörner von der Wirtschaftsförderung Metzingen vor Ort um individuelle Einschätzungen abzugeben und Standortfragen zu klären.