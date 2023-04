Warm-up Beratung von IHK und HK - kostenlose Gründungsberatung in Metzingen

Kurz mal seine Idee präsentieren und hören, was Fachleute dazu sagen. Aber auch mit ganz konkreten Fragen können Gründungsinteressierte sich am 4. Mai ab 14 Uhr persönlich beraten lassen. Zusätzlich gibt die HWK Tipps, wenn sich HAndwerksbetriebe ins Ausland orientieren möchten.

Warm-Up nennt die IHK Reutlingen und die HK Reutlingen ihr kostenloses, kurzes Beratungsangebot, bei dem es in erster Linie um Fragen und Überlegungen der Gründerinnen und Gründer geht. Businessplan und Förderungen, Kredite und Bankengespräche, Versicherungen und Steuerberater - als das sind Themen, die an diesem Nachmittag "mitgebracht" werden dürfen. Herr Pauls von der IHK ist für alle Themenfelder der IHK gewappnet. Herr Vrzina bietet Handwerkerinnen und Handwerkern sein Wissen an.

Wir bitten um Terminvereinbarung bei der Wirtschaftsförderung Metzingen, Dorothee Wörner, wirtschaftsfoerderung@metzingen.de. Oder unter dem Link https://veranstaltungen.ihkrt.de/warmup040523