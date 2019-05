Warm-Up mit Sara Dahme

Du hast gerade eine Karte für eine unserer Vorstellungen gekauft – vielleicht ist es sogar das erste Mal? Du würdest gerne mal in die Oper gehen, kriegst aber einfach keinen Fuß in die Tür? Oder hast Du schlichtweg Sorge, Dich unter all den Opernprofis fehl am Platz zu fühlen?

Dann haben wir da was für Dich! Am 3. Mai 2019 fällt der Startschuss für das erste Opern-WARM-UP der Welt. Die waschechte Opernliebhaberin Sara Dahme hilft Dir mit der Oper warm zu werden: Sie beantwortet Dir nicht nur Deine Fragen und zeigt Dir die kleinen Kniffs und Tricks für Deinen Besuch, sondern öffnet auch ein, zwei Türen für Dich, die für andere Besucher*innen sonst verschlossen bleiben … ein entspannter Plausch an der Bar ist auch mit dabei.

Du brauchst einfach nur ein Opernticket für die Vorstellung am Tag des WARM-UPs. Treffpunkt ist eine Stunde vor Vorstellungsbeginn in der Kassenhalle des Opernhauses.