Warmbronn feiert wieder sein Maifest

Von Freitag, 20. Mai bis Sonntag, 22. Mai wird endlich wieder in der Ortsmitte gefeiert - was für ein schönes Gefühl nach zwei Jahren unfreiwilliger Pause!

Jetzt brettern die Kettcars am Samstagnachmittag wieder die Hauptstraße hinunter, den kleinen Siegerinnen und Siegern winken tolle Preise.

Wer es gemütlicher mag, steuert die Hocketse zwischen Bürgerhaus und Backhaus an und stärkt sich dort - das Angebot ist riesig.

Die Disco im Jugendhaus öffnet am Freitagabend die Tür für alle Jungen und Junggebliebenen.

Musik liegt ebenfalls am Samstagabend in der Luft, FunQ and the silverhorns heizen dem Publikum ein, das sonntägliche Weißwurstfrühstück wird von der beliebten Jazzband Carla Öhmd Jazz Group, diesmal mit Aziza Vest (vocals), begleitet. Für die Kinder wird die Spielstraße mit einem aktuellen Thema aufgebaut, das Karussell dreht sich munter und die Pferdekutsche trabt gemächlich um den Ort.

Wir freuen uns auf ein wunderbares Maifest und auf viele Besucherinnen und Besucher!