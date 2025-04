Das Warmbronner Maifest - ein Fest für alle Warmbronner und Gäste aus den umliegenden Ortschaften.

250 fleißige Helfer tragen jedes Jahr dazu bei, dass dieses Fest ein voller Erfolg wird. Ob Sonne oder Gewitter, die Warmbronner kommen in Scharen, genießen Essen und Trinken und die Musik am Abend. Für viele ist die Hocketse tagsüber unter den gelben Schirmen das Größte, die Kinder freuen sich auf das legendäre Gokartrennen am Samstag und auf die Spielstraße am Sonntag.