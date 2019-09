Warp aus Tel Aviv

WARP hat neulich ihre Debut-LP auf der Berliner Label Nasoni Records veröffentlicht. Sie planen eine Europa Tournee im Oktober, um die neue Platte zu promoten, neue Fans zu gewinnen und neue Freunde kennenzulernen. WARP besteht aus Mitgliedern der Tel Aviv Punk Szene. WARP ist vor drei Jahren zusammengekommen aus Leidenschaft zu Riff-orientierten Rock'n'Roll. In den Jahren haben die Musiker von WARP an ihrem Sound gearbeitet und haben so viele Konzerte wie möglich gespielt, um dieses Ziel zu erreichen. Sie arbeiten mit dem Tel Aviv Label Reality Rehab Records und waren vor kurzem Vorband von Nick Oliveri (Queens of the Stone Age, Kyuss) in ihrer Heimatstadt Tel Aviv. Hey Leute--es wird laut!!!