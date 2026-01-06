Warten auf Kondschak [UA]

Ein musikalischer Abend mit Musik und Gedichten von Heiner Kondschak und anderen Text von David Liske.

Was tun, wenn man auf einen wartet, der nicht kommt? Vor allem, wenn dieser Jemand Heiner Kondschak heißt und den ganzen Bühnenabend tragen soll? Vor dieser Frage stehen die Schauspieler*innen und Musiker*innen sowie der Techniker, die allesamt schon längst da sind. Niemand weiß so recht, ob Heiner im Stau steckt oder überhaupt schon unterwegs ist. Die Songs kann man noch mal proben, die Moderationen durchgehen, sich die Zeit vertreiben mit Anekdoten von früheren gemeinsamen Auftritten. Aber was, wenn er wirklich nicht kommt? Feststeht einzig: Der Abend muss über die Bühne. Also fängt man an. Doch womit? Was würde Heiner in dieser Situation tun?

Heiner Kondschak (1955–2024) war eine Institution, neben legendären Kinder- und Jugendtheaterstücken auch bekannt für seine Comedy-Formate wie "Der Schöne und das Biest" (mit Helge Thun), seine selbst komponierte Musik sowie seine Gundermann-Cover mit der »Randgruppencombo«. Jahrelang hat er auch das Programm der Tonne durch seine einzigartige Bühnenpräsenz und vorbehaltlose Menschlichkeit entscheidend geprägt. Nun widmet das Theater ihm diesen musikalischen und witzigen Abend mit einem Best-of aus dem umfangreichen Werk, das er hinterlassen hat.