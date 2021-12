"Warum denn in die Ferne ..." oder "In 18 Büchern um die Welt"

Als Interkontinentalreisen noch nicht üblich waren vermittelten dicke Bildbände den Blick in die Welt. Man wurde fremder Kulturen ansichtig, ohne sich selbst auf den Weg gemacht zu haben. Bedeutende FotografInnen, die dieses Genre meisterhaft bedient haben, stehen (standen) mit der Region in unmittelbarer Verbindung und sind deshalb Thema für den Esslinger Kunstverein. Bücher u.a. über Afrika, die Sowjetunion, Nepal, die Antarktis, den Ganges, Sun-City, den Vatikan, Cuba oder Sri Lanka halten fotografische Erfahrungen der AutorInnen fest – atemberaubende Landschaften, Mega-Cities, Menschen und Rituale, Kargheit und Überfluss – für ein neugieriges Publikum daheim. Auf der anderen Seite versammelt die Ausstellung künstlerische Beiträge, die sich sehr divers mit dem Reisen, der Fremde, dem Anderen im Gewohnten, dem Ungesehenen beschäftigen. In den Medien von Malerei, Objekt, Installation und Fotografie handeln die Beiträge von der Exotik uns umgebender Dinge. Das Reisen ist in der Zeit der Pandemie schwierig geworden. Mögliches Fernweh wird durch diese Ausstellung kompensiert. mit Kunst von:Wolf Harhammer * 1941 in StuttgartIsabell Heimerdinger *1963 in StuttgartHartmut Landauer *1966 GemmrigheimFlorina Leinß *1984 in FreudenstadtAnn-Kathrin Müller *1988 in NürtingenGuido Nussbaum * 1948 in Muri, SchweizMartin Pfeifle *1975 in StuttgartMenja Stevenson *1982 in RottweilIna Weber *1964 in Diez an der Lahnmit Büchern und Fotografien von:Karin Eisenmann *1940 in Esslingen, † 2020 in StuttgartErwin Fieger * 1928 in Böhmen, † 2013 in StuttgartDieter Blum *1936 in EsslingenPeter Granser * 1971 in Hannover, lebt in StuttgartFranz Lazi *1922 in Freudenstadt, † 1998 in Stuttgart Werner Pawlok * 1953 in Stuttgart Lothar Wolleh * 1930 Berlin, † 1979 in LondonUhrzeit: 11 - 18 Uhr