Warum der Hammel vom Himmel fiel

1783. Im Schlossgarten von Versailles in Frankreich werden drei Tiere in den Himmel geschickt: Eine Ente, ein Hahn und ein Hammel schweben an einem Heißluftballon in schwindelnde Höhen. Es ist die Zeit der großen Erfindungen, der großen Umbrüche. Und Königin Marie-Antoinette, vom Volk ungeliebt, ist auf ein Gelingen des Spektakels angewiesen. Tatsächlich schaffen es die drei Tiere heil wieder vom Himmel runter. Nur der Hahn hat eine kleine Blessur am Flügel. So steht´s in Wikipedia.

Und (fast!) so erzählt es die Theaterkumpanei. Mit einem kleinen Unterschied: In diesem Stück geht der Hammel hops. Die gemeine Ente und der tumbe Hahn übertölpeln ihn mit einer List. Ein Stück über Lügen, Intrigen und die Frage, was wirklich Freiheit ist.

Kindertheater 2 (6 bis 10 Jahre)