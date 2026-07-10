Warum der Wald so gut tut – Ab in den Wald!

Dieser interaktive Vortrag zeigt Eltern, welchen wertvollen Beitrag der Wald für die Entwicklung und das Wohlbefinden von Kindern leistet.

Gemeinsam entdecken wir, warum es sich lohnt, regelmäßig in die Natur zu gehen, frische Luft zu tanken und den Wald als Erlebnis- und Lernraum zu nutzen. Neben spannenden Impulsen gibt es praktische Ideen, wie sich Waldbesuche unkompliziert in den Familienalltag integrieren lassen. Kleine Mitmach-Elemente laden dazu ein, den Wald aus einer neuen Perspektive zu erleben und direkt ins Tun zu kommen. Ein inspirierender Austausch für alle, die ihren Kindern Naturerfahrungen ermöglichen und selbst wieder mehr Zeit draußen verbringen möchten.