Wo tagsüber noch Kinder in den Straßen spielen, ziehen nachts Füchse, Marder und Wildschweine umher. Viele Tiere aus Feld und Wald sind in unseren Städten heimisch geworden. Sie finden hier Nahrung im Überfluss und zahlreiche Versteckmöglichkeiten. Feinde sind kaum vorhanden und wärmer ist es auch. Welche Tiere leben also mitten unter uns? Wo sind sie zu finden? Wie kommen sie mit dem Menschen zurecht und wir mit ihnen?