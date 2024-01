Warum ist die Evolutionstheorie so problembehaftet?

Charles Darwin hat mit seiner Evolutionstheorie einen Paradigmenwechsel in den Naturwissenschaften eingeleitet und damit gleichzeitig viele Menschen vor den Kopf gestoßen. Insbesondere mit seiner Vorstellung, dass alles Lebendige sich im Kampf ums Dasein erfolgreich bewähren müsste, hat er von Beginn an viele Zweifler und Widersacher gegen sich aufgebracht. Seine Abstammungstheorie widersprach der christlichen Schöpfungsgeschichte, und diejenigen, die an Ethik und Moral im Naturgeschehen glaubten, verärgerte er mit seiner Selektionstheorie. Außerdem gefiel kaum jemand die Vorstellung, dass der Mensch von Affen abstammen würde. Aktuell gewinnen mit der aus Amerika überschwappenden Intelligent Design Bewegung die mystisch-religiös Motivierten wieder stark an Gewicht. Und dann gibt es noch die im wissenschaftlichen Kleid auftretenden Evo-Devo-Vertreter, die aufgrund neuerer Erkenntnisse meinen, die Evolutionstheorie umschreiben zu müssen. Aber unabhängig dieser meist emotional-religiösen Abneigungen gegen den Evolutionsgedanken, barg die Theorie Darwins schon in sich selbst genügend Schwierigkeiten und Ungereimtheiten.

In der Veranstaltung werden die Rezeptionsgeschichte der Evolutionstheorie vorgestellt sowie Gedanken und Erkenntnisse der aktuellen Forschung, die das heute keineswegs einheitliche Verständnis der Evolutionsbiologen veranschaulichen.