Warum unsere Hände oft mehr wissen als unser Kopf

„Was war das für ein Spaß, wieder auf Papier statt auf einem Bildschirm zu schreiben.

Es fühlte sich so viel verspielter an, und was da auf die Notizbuchseiten floss, machte mir nicht vor, dass es schon druckreif ist. Nein, die handgeschriebenen Worte luden mich ein zum Spielen“, schrieb die Kinder- und Jugendbuchautorin Cornelia Funke für das Marbacher Magazin zu unserer Ausstellung „Hands on! Schreiben lernen, Poesie machen“. Via Skype zeigt sie, wie sehr unsere Hände uns beim Denken helfen können. Moderation: Julia Schneider. Im Rahmen der Kulturakademie der Stiftung Kinderland.