Was bleibt aber, stiften die Dichter

Eigentlich wollten wir die Hommage à Hölderlin zu seinem 250. Geburtstag im Jahre 2020 veranstalten, doch dann kam die Corona-Pandemie …

… wir wagen jetzt im Mai 2022 einen kulturellen Neuanfang

und bringen unser Hölderlin-Projekt im Theaterkeller Sindelfingen auf die Bühne!

Wir laden Sie/Euch recht herzlich ein, dem genialen Dichtergeist Friedrich Hölderlin zu begegnen. In unserer Hölderlin-Spurensuche präsentieren wir Ihnen/Euch Werk- und Briefauszüge sowie Beschreibungen wichtiger Lebensstationen.

Die Hölderlin-Spurensuche wird kongenial reflektiert und gebrochen durch die Mitwirkung der Sindelfinger Rockband if you wanted to.. Die poetischen Sprachbilder der Songs von Joachim Kupke, Frontmann der Band, stellen vor allem Menschen in den Mittelpunkt, welche gemeinhin als Außenseiter und Einzelgänger in ihren phantasievollen und surrealen Welten leben.

Mitwirkende

Sprecher:innen: Sabine Duffner, Sarah Kupke und Ingo Sika

Musiker: Joachim Kupke, Reiner Pfleiderer, Herbert Renz und Alexander Schumacher