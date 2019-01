Was Dich bewegt

Ein Kurs über den Körper Erinnert Ihr euch? Als wir noch klein waren haben wir uns noch keinerlei Gedanken darüber gemacht, wie wir uns bewegen und was unser Körper alles kann oder auch nicht.

Im Laufe des Lebens eignen wir uns, bedingt durch unseren Alltag, bestimmte Bewegungsabläufe und Bewegungsmuster an, welche uns immer mehr in unserer Bewegungsfreiheit einschränken können. In diesem Kurs wollen wir deshalb aus unseren Alltagsmustern ausbrechen, auf eine Entdeckungsreise durch unseren Körper gehen und verlorengegangene Verbindungen wiederherstellen. Dabei bedienen wir uns aus Elementen der Physiotherapie, des Feldenkrais’ und der Franklin-Methode. Jeder Abend ist einem bestimmten Körperbereich gewidmet, wie z. B. den Füßen, der Wirbelsäule oder der Atmung und am Ende besitzen wir neues Wergzeug für einen gesunden Körper.

Mittwochs, 20.15–21.30 Uhr

Ab 6. Februar, 10 Abende

Kurs-Nr. 191R161