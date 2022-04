Was Erinnerungen uns sagen wollen - Lebenskompetenz durch Erinnerung

Was sind Erinnerungen (und was sind sie nicht?) – und vor allem, was geben sie uns im Hier und Jetzt? Erinnerungen sind keine starren Abbildungen der Vergangenheit, sondern enthalten persönlich wichtige Botschaften für unsere Gegenwart und Zukunft und können unser Leben enorm bereichern.

In dieser Veranstaltung lernen Teilnehmende die Sieben Geschenke der Erinnerung: Freude, Persönlicher Lebenssinn, Identität und Selbstverständnis, Bewältigungsstrategien, Begleitung bei Umbruch und Wandel, Entdeckung persönlicher Potenziale und Zukunftsorientierung kennen. Weiterhin bekommen sie durch kleine geführte Übungen die Möglichkeit, ihren eigenen Lebenserinnerungen auf die Spur zu kommen - und vielleicht auch etwas Neues für ihre Zukunft zu finden.

Die Veranstaltung wird unter den geltenden Corona-Regeln durchgeführt.

Teilnehmer werden gebeten, neben Papier und Stift ein Alltagsbild aus einer beliebigen Zeit ihres Lebens mitzubringen.

Erfahren Sie mehr über die Kursleiterin und ihr Buch „Was gestern war, hilft mir für morgen“ auf lohmann-robin.com.