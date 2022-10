Was geht! Lust am Wandern

Offene Menschen - kleine Touren - rund um Kirchheim. Lust am Wandern ist ein offenes Angebot für alle, die gern wandern, sich aber keine großen Strecken mehr zutrauen. Die Wanderungen sind überschaubar. Menschen mit Handicaps sind ausdrücklich zur Teilnahme eingeladen.

Veranstaltungsort: Treffpunkt ist immer am Bahnhof Kirchheim unter Teck.

Am 3. November 2022 startet die Lust am Wandern Gruppe am ZOB in Kirchheim und fährt bereits um 09:45 Uhr mit dem Bus nach Neidlingen. Der Treffpunkt ist am ZOB um 09:30 Uhr.

In Neidlingen geht die Wanderung am Spielplatz vorbei zum Wanderparkplatz Braike. Von dort geht es zunächst auf ebenem Weg in das Neidlinger Tal hinaus, immer die Ruine Reußenstein vor Augen. Nach ca. 400 m wird über über die Lindach gewechselt auf den sanft ansteigenden Türlesweg.

Nach kurzer Wegstrecke wird die Obstplantage ‚Türle‘ passiert. Danach geht es bei leichtem Gefälle hinunter zum Talgrund der Rohrach. Der Tirolweg bringt die Wandergruppe zurück nach Neidlingen. Auf dem Weg durch Neidlingen kommt die Gruppe an der Evangelischen Kirche, an der Alten Schule sowie an der weit bekannten Kugelmühle vorbei. Eine abschließende Einkehr geplant.

Der Weg ist 4 km lang und durchweg geteert. Es ist ein Höhenunterschied von 40 m zu überwinden. Die Tour ist sehr aussichtsreich und kann bei Bedarf verlängert werden.

Lust am Wandern ist ein Angebot für alle,

die Freude an der Bewegung an der frischen Luft haben,

die sich gern mit Gleichgesinnten auf den Weg machen wollen,

die Spaß haben und am gesellschaftlichen Leben teilhaben möchten.

Voraussetzung ist, dass Sie mobil sind und - allein oder in Begleitung - Strecken von sechs bis acht Kilometern bewältigen können.

Wanderer benötigen festes Schuhwerk, wettergerechte Kleidung und Schutz vor Regen. Ein kleines Getränk und evtl. auch ein kleiner Imbiss sind zu empfehlen.

Über die Möglichkeit einer Begleitperson informieren wir Sie gern im persönlichen Gespräch.

Veranstalter:

Schwäbischer Albverein Ortsgruppe Kirchheim unter Teck, in Kooperation mit der Stadt Kirchheim unter Teck / Fachstelle Bürgerengagement und Demenz Support Stuttgart gGmbH.

Kosten:

Die Teilnahme an diesem Angebot ist kostenlos. Bei der Einkehr trägt jede/-r die Kosten selbst, das gilt auch für eventuelle Fahrtkosten mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Um Anmeldung wird gebeten telefonisch oder per E-Mail.

Stadt Kirchheim unter Teck

Abteilung Soziales

Fachstelle Bürgerengagement

Widerholtplatz 5

Telefon 07021 502 358

BE@kirchheim-teck.de