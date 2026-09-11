Was gute Demokratiebildung braucht

Wie lässt sich gute Demokratiebildung im Alltag umsetzen?

Die mobile Ausstellung der Deutschen Kinder und Jugendstiftung macht zentrale Qualitätskriterien durch kurze Impulse, Denkanstöße, Fragen und interaktive Elemente erlebbar. Sie lädt dazu ein, die eigene Haltung und Praxis zu reflektieren und neue Ideen für die Arbeit mit jungen Menschen mitzunehmen.

Die Ausstellung wird am 9. November 2026, im Zuge der Demokratiekonferenz, durch Oberbürgermeister Bernd Hornikel im Foyer der Barbara Künkelin Halle feierlich eröffnet und kann dort bis zum 13. November 2026 besucht werden.

Da die Ausstellung erst nach der Interkulturellen Woche stattfindet, geben wir an dieser Stelle bereits einen kleinen Vorgeschmack.