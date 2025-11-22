Was heißt schon alt? - Auftaktveranstaltung

Altes Rathaus Esslingen Rathausplatz, 73728 Esslingen am Neckar

Auftaktveranstaltung mit anschließendem Besuch der Ausstellung rund ums Älterwerden.

Ab wann ist man eigentlich alt? Was heißt alt sein? Und wie sieht das Leben im Alter wirklich aus? Viele Menschen haben Bilder vom Alter im Kopf – aber stimmen diese auch?

Entdecken Sie in der Ausstellung „Was heißt schon alt?“ neue Perspektiven auf das Älterwerden sowie neue, vielfältige Bilder vom Alter – jenseits von Klischees. Denn: Unsere Vorstellungen vom Alter prägen nicht nur das Miteinander der Generationen, sondern auch unsere Sicht auf das eigene Älterwerden. 

Diese Ausstellung gehört zur Vorsorgekampagne der Stadt Esslingen am Neckar.

Info

Altes Rathaus Esslingen Rathausplatz, 73728 Esslingen am Neckar
Kunst & Ausstellungen
Google Kalender - Was heißt schon alt? - Auftaktveranstaltung - 2025-11-22 10:00:00 Google Yahoo Kalender - Was heißt schon alt? - Auftaktveranstaltung - 2025-11-22 10:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Was heißt schon alt? - Auftaktveranstaltung - 2025-11-22 10:00:00 Outlook iCalendar - Was heißt schon alt? - Auftaktveranstaltung - 2025-11-22 10:00:00 ical

Tags