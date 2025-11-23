Ausstellung rund ums Älterwerden für Jung und Alt – zum Nachdenken, Mitreden und Austauschen.

Ab wann ist man eigentlich alt? Was heißt alt sein? Und wie sieht das Leben im Alter wirklich aus? Viele Menschen haben Bilder vom Alter im Kopf – aber stimmen diese auch?

Entdecken Sie in der Ausstellung „Was heißt schon alt?“ neue Perspektiven auf das Älterwerden sowie neue, vielfältige Bilder vom Alter – jenseits von Klischees. Denn: Unsere Vorstellungen vom Alter prägen nicht nur das Miteinander der Generationen, sondern auch unsere Sicht auf das eigene Älterwerden.

Diese Ausstellung gehört zur Vorsorgekampagne der Stadt Esslingen am Neckar.

Besuchen Sie die Ausstellung zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei: Di.-Fr. 10-19, Sa. 10-18 Uhr.