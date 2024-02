"...Zackenbarsch..."

Eines Tages war das Kind weg. Einfach so. Eben noch auf dem Weg ins Schwimmbad und plötzlich verliert sich seine Spur. Die zwölfjährige Elli ist einfach verschwunden. Die Fahndung ergebnislos, die Hinweise spärlich, das Nachforschen versandet. Was tun? Die alleinerziehende Mutter weiß weder ein noch aus. Wie konnte das passieren? Und warum ausgerechnet ihr? Aber sie gibt nicht auf. Ihre Trauer um Elli entlädt sich in einem explosiven Gemisch aus Wut, Trotz, Sarkasmus und Skrupellosigkeit. Sie muss ihre Tochter um jeden Preis finden, koste es, was es wolle. Die erste richtige Spur führt zu einem Sexualtherapeuten, der pädophile Männer behandelt. Mit ihm beginnt sie eine Affäre und ihre Suche wird zu einem aberwitzigen Trip aus Lüge, Liebe, Macht und Hoffnung. Anita Augustins neues Buch ist ein rasanter Krimiroman, raffiniert unkonventionell, gnadenlos spannend und mit viel Humor erzählt.

„Das ganze Buch ist durchsetzt von Komik. […] Das ist natürlich bizarr, aber wenn man überlegt, dass Komik auch dazu dient, Positionen, Dogmen und Etymologien zu zerbröseln, Sichtweisen zu provozieren, dann ist das genau das richtige Mittel.“

- Thomas Wörtche, Deutschlandfunk Kultur