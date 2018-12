Was is(s)t die Welt?

Die Ausstellung zeigt in beeindruckenden Fotografien die Vielfalt unserer Nahrungsmittel. Gleichzeitig führt sie uns aber auch vor Augen, wie ungleich die Nahrungsmittel auf der Welt verteilt sind. Die Ausstellung spannt einen Bogen um die ganze Welt. Von Deutschland über die Türkei, Ägypten, Bhutan, China und Ecuador bis in die USA, um nur einige der insgesamt gezeigten 20 Länder zu nennen. Und sie spannt auch einen Bogen von den reichen Industrienationen mit ihrem Überfluss an Nahrungsmitteln, hin zu den ärmsten Ländern, in denen der Nahrungsmangel zum Alltag gehört. Die Ausstellung wirft gleichzeitig einen Blick auf eine gesunde Ernährung und die Problematik des Verpackungsmülls.

In Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung