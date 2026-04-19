Was ist dein Ding? - Live Folge - Applaus & Alltag mit Laura Brümmer & Lars Reichow; Moderation Angela Neis

Für diese besondere Folge holen wir das Podcast-Gespräch auf die Bühne: Angela Neis moderiert wie gewohnt – und bringt zugleich als Künstlerin der Gen X ihre eigenen Erfahrungen mit. Sie freut sich auf ihre Gäste: Laura Brümmer, Comedienne, Moderatorin & Musicaldarstellerin der jüngeren Generation – eine Stimme der Millennials: humorvoll, direkt, eigen, mit frischem Blick auf das, was uns gerade umtreibt. Und Lars Reichow, Musikkabarettist am Klavier, Baby Boomer – seit Jahren ein Meister darin, Alltag, Politik und Pointen in Musik zu verwandeln.

Worum es geht? Um den Kontrast, den Außenstehende selten sehen: Applaus & Alltag – und das generationenübergreifend.

Die erste Bühnenerfahrung, die beste Panne, das Kribbeln vor dem Auftritt – aber auch die unsichtbaren Fragen hinter dem Spielplan: Was passiert, wenn du krank wirst und am Abend ein Auftritt ansteht? Wie sieht Urlaub aus, wenn du dein Jahr in Probenblöcken, Premieren und Gastspielen denkst? Wie verändern sich Privatleben, Freundeskreis und Erholung, wenn deine Arbeit dann Fahrt aufnimmt, wenn andere Feierabend haben?

Und ihr seid Teil der Folge: Publikumsfragen sind ausdrücklich willkommen. Vor Ort könnt ihr eure Fragen per Zettel einreichen – eine Auswahl kommt live in die Runde.

Überraschungen inklusive: Nicht nur wegen des Live-Erlebnisses ohne Filter. Es kann gut sein, dass die drei spontan ihrer Bühnen-DNA folgen – mit improvisierten Momenten oder kleinen Live-Acts. Lasst euch überraschen.