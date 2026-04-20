Was ist Glück?

Glück kommt selten allein – das ist eine alte Weisheit. Glück ist oftmals eine Erwartungshaltung und manchmal auch eine Enttäuschung, wenn wir es nicht finden.

In diesem (interaktiven) Vortrag von Daniela Weh schauen wir gemeinsam auf die Stellschrauben, die wir selbst beeinflussen können, um einem glücklichen, zufriedenen und gesunden Leben näher zu kommen. Wir schauen uns ein Glück- und Dankbarkeitstagebuch an, arbeiten mit positiven Affirmationen und erfahren welche Hormone ausgeschüttet werden, wenn es uns gut geht.

Bitte Schreibmaterial und Getränk mitbringen.