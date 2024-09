Eine philosophisch-kulturhistorische Spurenlese von Lascaux bis Silicon Valley.

Die Frage „Was ist Kunst?“ ist eine zutiefst philosophische. Sie fragt nach der Essenz, dem Wesenskern der Dinge, die wir als schön erachten oder zumindest als interessant genug, um sie in ein Museum zu stellen. Die Frage ist so alt ist wie die abendländische Philosophie selbst. Von den jungpaläolithischen Höhlenmalereien in Lascaux bis hin zu den mit künstlerischen neuronalen Netzwerken erstellen fotorealistischen Bildern des KI-Kunstprogramms „DALL-E“ ist es ein weiter, abenteuerlicher Weg.

Der Vortrag geht das Wagnis ein, den Weg als philosophisch-kulturhistorische Spurenlese nachzuvollziehen.

Referent Alexander J. Roth, geboren ^1983 in Aschaffenburg, hat Germanistik und Philosophie an den Universitäten Würzburg und München studiert und mit einer literaturwissenschaftlichen Arbeit als Magister Artium abgeschlossen. An der Freien Universität Berlin hat er an einem Promotionsprojekt zum Thema „Musik als Zeitkunst“ gearbeitet. Es folgten Lehrtätigkeiten an verschiedenen Bildungseinrichtungen, u.a. in der Erwachsenenbildung, an Hochschulen sowie im beruflichen Bildungsbereich. Daneben war und ist Alexander Roth als freier Autor und Kulturpublizist aktiv. Seine zumeist philosophischen und essayistischen Texte sind in Sammelbändern, Fachzeitschriften und Online-Journals erschienen.