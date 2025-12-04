Was ist queer?

Gemeinsam mit ihr wollen wir diskutieren: Was bedeutet „queer“ in unserer Gesellschaft, welche Erfahrungen machen queere Menschen – und was können wir als Gemeinschaft tun, um Vielfalt zu leben?

Was bedeutet „queer“ eigentlich – und wie zeigt sich das im Leben von Menschen, die jenseits traditioneller Geschlechter- und Rollenbilder leben?

An diesem Abend wollen wir uns dem Thema über einen preisgekrönten Film nähern: "Eine fantastische Frau" (Regie: Sebastián Lelio, Chile 2017) erzählt die Geschichte von Marina, einer trans* Frau, die nach dem plötzlichen Tod ihres Partners mit Vorurteilen, Misstrauen und Ausgrenzung konfrontiert wird – und dennoch unbeirrt um ihre Würde kämpft. Der Film wurde u. a. mit dem Oscar für den besten fremdsprachigen Film ausgezeichnet.

Im Anschluss freuen wir uns auf ein Gespräch mit Nora Eckert aus Berlin. Sie ist Publizistin, Zeitzeugin und Autorin der Autobiografie "Wie alle, nur anders. Ein transsexuelles Leben in Berlin". In ihren Büchern, Vorträgen und Interviews gibt sie Einblicke in queere Lebenswelten, spricht über gesellschaftliche Veränderungen und setzt sich für die Sichtbarkeit und Rechte von trans* Menschen ein.